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نشرة حوادث "الفجر".. جيران ضحية زوجها بالجيزة: "كانت بتخدم في البيوت لمساعدته"

السبت 20/مارس/2021 - 11:58 م
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

كشف أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة بتعرضه لواقعة إحتيال والإستيلاء منه على مبلغ مالي من قِبل صاحب إحدى شركات السياحة الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وذلك بزعم حجز تذاكر طيران له ولزوجته لإحدى الدول دون الوفاء بذلك.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة،عن تفاصيل سقوط قواد وسيدة تدعى "و.م" في عقدها الثالث من العمر لاتهامهما باستقطاب الرجال وتسهيل الدعارة مع السيدات لممارسة الجنس الحرام بمقابل مبالغ مالية.

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الثامنة صباحًا، لحظة خروج هناء يوسف، ثلاثينية العمر من شقتها الكائنة بالطابق الأرضي بالعقار رقم 9 بشارع جرجس شنودة، بحي العمرانية، غربي محافظة الجيزة، متوجهة إلى عملها خادمة في البيوت، لتساعد رفيق عمرها على تحمل أعباء المعيشة والإنقاق على أطفالهم الثلاثة، ( كيرلس، طالب بالمرحلة الثانوية، فادية، طالبة بالمرحلة الإعدادية، وأصغرهم مريم عمرها 5 سنوات) بعدما حضرت رفقته من عروس الصعيد، ليعيشوا في محافظة الأهرامات الثلاثة.

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل الي المستشار النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته للدولة والقوات المسلحة المصرية.

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحام، والتي طالب فيها، بإلزام الجهة الإدارية بنشر إقرار الذمة المالية للوزراء السابقين والحالين منذ قيام ثورة يونيو المجيدة ونشرها بالجريدة الرسمية طبقا للدستور، لجلسة 5 يونيو المقبل.

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