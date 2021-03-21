شاهد.. عمرو أديب: التفكير الإثيوبي أناني.. ومصر تعاني فقرًا مائيًا"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ملف سد النهضة من أولويات الدولة المصرية، خاصة وأن الأيام تمر، ويجب الوصول لحل سرعا من الجانب الإثيوبي.





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "أنا نفسي اخواتنا في أثيوبيا يرسموا لنا خارطة طريق.. شايفين الحل إيه"، منوها بأن أثيوبيا حلها "إحنا هنملى وأنتم مش هيجرى عندكم حاجة"، ولكن مصر والسودان لا يمكنهم الانصات لهذا الكلام.



