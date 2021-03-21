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عفاف رشاد عن تشبيهها بـ"جينيفر لوبيز": لم أقصد تحقيق شهرة أو إثارة الجدل

الأحد 21/مارس/2021 - 12:05 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة عفاف رشاد، إن بعض التعليقات على صورتها الأخيرة التي شبهها من خلالها البعض بالنجمة العالمية جينيفر لوبيز، تسببت في غضبها وإزعاجها لأنها كانت سيئة جدًا.


وأكدت د خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري بقناة "دي إم سي": إنها لم تقصد على الإطلاق تحقيق شهرة أو إثارة الجدل حولها عندما ظهرت بإطلالة جينيفر لوبيز.


وعبرت عن انزعاجها الشديد إزاء التعليقات السلبية من قبيل: "دي ست عجوزة"، "هي بتدور على عريس ولا إيه" وغيرها من التعليقات المسيئة لها.
 

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