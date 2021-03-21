عفاف رشاد عن تشبيهها بـ"جينيفر لوبيز": لم أقصد تحقيق شهرة أو إثارة الجدل





قالت الفنانة عفاف رشاد، إن بعض التعليقات على صورتها الأخيرة التي شبهها من خلالها البعض بالنجمة العالمية جينيفر لوبيز، تسببت في غضبها وإزعاجها لأنها كانت سيئة جدًا.









وأكدت د خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري بقناة "دي إم سي": إنها لم تقصد على الإطلاق تحقيق شهرة أو إثارة الجدل حولها عندما ظهرت بإطلالة جينيفر لوبيز.









وعبرت عن انزعاجها الشديد إزاء التعليقات السلبية من قبيل: "دي ست عجوزة"، "هي بتدور على عريس ولا إيه" وغيرها من التعليقات المسيئة لها.