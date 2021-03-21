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سمية الخشاب تشوق جمهورها ومتابعيها لمسلسل "موسى"

الأحد 21/مارس/2021 - 12:23 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة سمية الخشاب على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وشاركت سمية الخشاب 4 صور من كواليس تصوير مسلسل "موسى" برفقة الفنان محمد رمضان، أثناء تجهيز إحدى المشاهد داخل مستشفى، فيما نالت الصور إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.
سمية الخشاب تشوق جمهورها ومتابعيها لمسلسل "موسى"
سمية الخشاب تشوق جمهورها ومتابعيها لمسلسل "موسى"
سمية الخشاب تشوق جمهورها ومتابعيها لمسلسل "موسى"
سمية الخشاب تشوق جمهورها ومتابعيها لمسلسل "موسى"
سمية الخشاب تشوق جمهورها ومتابعيها لمسلسل "موسى"
سمية الخشاب تشوق جمهورها ومتابعيها لمسلسل "موسى"

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موسى مسلسل سمية الخشاب

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