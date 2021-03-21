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الزمالك يكشف عن تطورات الحالة الصحية لنجم الفريق
الأحد 21/مارس/2021 - 12:15 ص
محمد زكي
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أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن حازم إمام الظهير الأيمن يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بعضلة السمانة.
أضاف أسامة أن حالة حازم إمام في تحسن مستمر، ويسير بشكل جيد في البرنامج الموضوع له، وبمجرد الانتهاء سينتظم في التدريبات مع زملائه.
ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في الثالث من أبريل المقبل بالجزائر.
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