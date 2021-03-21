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أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 21-3-2021 بجميع البنوك

الأحد 21/مارس/2021 - 12:16 ص
أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم
الفجر الاقتصادي
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ستقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم  الأحد 21 -3-2021 بجميع البنوك، وسط تثبيت اسعار الفائدة على الجنيه من قبل البنك المركزي.

 

سعر الدولار اليوم  الأحد 21-3-2021

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك عودة

 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

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