تشكيل آرسنال المتوقع ضد وست هام فى الدوري الإنجليزي





يلتقي اليوم الأحد نادي آرسنال نظيره وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب وست هام فى العاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.





وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: لينو.





خط الدفاع: تيريني، بيريلين، لويز، جابرييل.





خط الوسط: توماس بارتي، تشاكا، سيبايوس.



