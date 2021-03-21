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تشكيل آرسنال المتوقع ضد وست هام فى الدوري الإنجليزي
الأحد 21/مارس/2021 - 12:16 ص
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الأحد نادي آرسنال نظيره وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب وست هام فى العاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.
وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: لينو.
خط الدفاع: تيريني، بيريلين، لويز، جابرييل.
خط الوسط: توماس بارتي، تشاكا، سيبايوس.
خط الهجوم: أوباميانج، لاكازيت، ساكا.
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