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تشكيل آرسنال المتوقع ضد وست هام فى الدوري الإنجليزي

الأحد 21/مارس/2021 - 12:16 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الأحد نادي آرسنال نظيره وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب وست هام فى العاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمي: لينو.

خط الدفاع: تيريني، بيريلين، لويز، جابرييل. 

خط الوسط: توماس بارتي، تشاكا، سيبايوس. 

خط الهجوم: أوباميانج، لاكازيت، ساكا.

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