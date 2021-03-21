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هاني سلامة ينشر صورا جديدة له من كواليس"بين السماء والأرض"

الأحد 21/مارس/2021 - 12:46 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان هاني سلامة على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وشارك هانى سلامة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" عدة صور جديدة من كواليس مسلسل "بين السما والأرض" المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.


يذكر أن مسلسل بين السماء والأرض بطولة كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش.


والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

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الكلمات المفتاحية

هاني سلامة مسلسل بين السما والارض

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