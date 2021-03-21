الأم المثالية بالجيزة: فرحانة بتكريم السيسي ووصفي بأم الشهيد

أعربت زينب أحمد مكي، الأم المثالية بمحافظة الجيزة، عن سعادتها بتكريمها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والرئيس عبدالفتاح السيسي بعد حصولها على لقب الأم المثالية لقصة كفاحها.





وقالت "زينب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "دي ام سي": "اتجوزت وعمري 17 سنة وخلفت ابني، وأصبحت أرملة من عام 2006 وابني استشهد من عام 2002 بعد سقوطه في حادث طائرة من جبل تونس آنذاك".



