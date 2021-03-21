افتتاح مستشفى طابا المركزي بمحافظة جنوب سيناء (إنفوجراف)

افتتحت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومحافظ جنوب سيناء اللوا، أركان حرب خالد فودة، مستشفى طابا المركزي بتكلفة 36 مليون جنيه، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي الـ 32 لمحافظة جنوب سيناء.



وتقدم "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن المستشفى والخدمات التى تقدمها كالتالي:

- تكلفة المستشفى الاجمالية تبلغ 36 مليون جنيه.

- 10 ملايين جنيه تكلفة ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

- جاهزية أقسام المستشفى لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

- المستشفى يخدم أهالي طابا والسائحين الوافدين إلى المحافظة.

- وزيرة الصحة تدعو المواطنين بسرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

- شملت أعمال التطوير أقسام الطواريء، والرعاية الطبية العاجلة، والحضانات.

- تزويدها بوحدة أشعة مقطعية جديدة، بتكلفة 26 مليون جنيه.

- ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفى بتكلفة تبلغ 10 ملايين جنيه.

- المستشفى يضم 23 سريرًا بالأقسام الداخلية والرعاية المركزة.

- 5 عيادات خارجية.

- غرفة عمليات مجهزة.

- أقسام الأشعة العادية.

- أشعة الموجات فوق الصوتية.

- معمل تحاليل.