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المغربي ياسين بونو يقود إشبيلية لتعادل مثير أمام بلد الوليد

الأحد 21/مارس/2021 - 12:27 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تعادل فريق إشبيلية مع نظيره بلد الوليد 1 - 1 مساء يوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل هويسكا مع أوساسونا سلبيا.

وتقدم بلد الوليد بهدف سجله فابيان أوريانا من ضربة جزاء قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، لكن ياسين بونو خطف هدف التعادل لإشبيلية في الثواني الأخيرة من المباراة. ورفع بلد الوليد رصيده بذلك إلى 27 نقطة في المركز السادس عشر كما ارتفع رصيد إشبيلية إلى 55 نقطة في المركز الرابع.


وتعادل هويسكا مع أوساسونا سلبيا، ليرفع هويسكا رصيده إلى 21 نقطة في المركز العشرين الأخير بفارق ثلاث نقاط خلف إلتشي صاحب المركز السابع عشر وبفارق نقطتين خلف إيبار وديبورتيفو ألافيس. كذلك رفع أوساسونا رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف فقط خلف بلنسية.

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بلد الوليد الدوري الإسباني إشبيلية

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