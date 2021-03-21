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الأم المثالية على مستوى الجمهورية: "عملت في المحارة مع والدي"

الأحد 21/مارس/2021 - 06:01 ص
فاطمة سيد هريش
فاطمة سيد هريش
شيماء حسن
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عبرت فاطمة سيد هريش، الأم المثالية على مستوى الجمهورية، عن سعادتها بتكريمها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الأم المثالية على مستوى الجمهورية.

وقالت "فاطمة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "قصة كفاحي رحلة شقاء كبيرة، كنت شايلة المسئولية من وأنا في ابتدائي، وكنت بساعد والدي، واتعلمت منه المباني والمحارة".

وأضافت: "كنت بصرف على نفسي في الدراسة، وبعمل مشاريع بسيطة لمساعدة الناس، واتعلمت التصوير الفوتوغرافي وكنت مراسلة لصحيفة القناة، واتحملت مسئولية بناتي منذ أكثر منت 25 سنة، وكملت تعليمي بعد الثانوية ودخلت معهد فني تجاري وبعدها حصلت على ليسانس الحقوق، وكان عندي تحدي كبير، واتبرعت بأربع فدانين لقريتي وعملت مرافق في قريتي والقرى المجاورة".

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