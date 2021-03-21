الأم المثالية على مستوى الجمهورية: "عملت في المحارة مع والدي"

عبرت فاطمة سيد هريش، الأم المثالية على مستوى الجمهورية، عن سعادتها بتكريمها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الأم المثالية على مستوى الجمهورية.





وقالت "فاطمة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "قصة كفاحي رحلة شقاء كبيرة، كنت شايلة المسئولية من وأنا في ابتدائي، وكنت بساعد والدي، واتعلمت منه المباني والمحارة".



