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كارتيرون يبدأ البحث عن مواهب جديدة من قطاع الناشئين

الأحد 21/مارس/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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كشف طارق يحيى رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك عن وجود تنسيق كامل بين القطاع، والجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون؛ لتصعيد مجموعة أخرى من الشباب بخلاف المجموعة المتواجدة.
أضاف يحيى أن عملية تصعيد العناصر المميزة خلال المرحلة المقبلة بفترة التوقف الدولي، ستتم وفقا لوجهة نظر المسئولين بالقطاع وكذلك المدير الفني للفريق الأول، حيث ستكون فرصة جيدة لمشاركة هؤلاء الناشئين سواء في المباريات الودية أو التدريبات.
كما أشار طارق يحيى إلى أن العناصر التي سيتم ترشيحها ستكون على الأرجح من فرق القطاع التي تشارك في بطولات الجمهورية.
وشدد رئيس قطاعات الناشئين بالزمالك على أنه والمسئولون بالقطاع على تواصل دائم مع أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول، ومن المفترض أن يتم خلال الأسبوع الحالى تصعيد بعض الناشئين للتواجد مع الفريق الأول.
واختتم يحيى تصريحاته بأن هذه الخطوة ستأتي بثمارها في القريب العاجل على الفريق؛ نظرا لأن قطاع الناشئين بالنادي به العديد من المواهب هم مستقبل النادي، ويمكن اعتبارهم خامات مميزة ستفيد الفريق الأول مستقبلا.

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كارتيرون الكم الزمالك

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