بهذه الطريقة.. ابنة فيفي عبده تحتفل بوالدتها بمناسبة عيد الأم





احتفلت الفنانة عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفي عبده، بوالدتها في عيد الأم من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"ونشرت عزة صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام برفقة والدتها.وعلقت قائلة/ "كل سنة وإنتي طيبة يا أمي كل سنة وإنتي سندي وظهري كل سنة وإنتي حبيبتي وصاحبتي ربنا يديكي الصحة وطول العمر بحبك".يذكر أن آخر أعمال عزة مجاهد مسلسل "مملكة الغجر"، بطولة فيفي عبده، وحورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.