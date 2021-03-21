"صحة النواب": اللقاحات الصينية والروسية لفيروس كورونا آمنة (فيديو)

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء الأمريكية، وهيئة الدواء العالمية والمصرية، أكدوا أن تطعيم أسترازينيكا فعال وآمن.





وأضاف "حاتم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن كل الدول التي أوقفت لقاح أسترازينيكا بدأت العودة مرة ثانية لاستخدامه.





وكشف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن أنه في العام الحالي سيتم تطعيم 50 مليون مواطن حتى نصل إلى مناعة القطيع فهذا هو الحل للخلاص من الوباء، وأعلنت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن التعاقد على 100 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا المستجد، موضحا أن علاقات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالصين والإمارات ساهمت في الحصول على اللقاحات.



