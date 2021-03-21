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"صحة النواب": اللقاحات الصينية والروسية لفيروس كورونا آمنة (فيديو)

الأحد 21/مارس/2021 - 02:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء الأمريكية، وهيئة الدواء العالمية والمصرية، أكدوا أن تطعيم أسترازينيكا فعال وآمن.

وأضاف "حاتم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن كل الدول التي أوقفت لقاح أسترازينيكا بدأت العودة مرة ثانية لاستخدامه.

وكشف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن أنه في العام الحالي سيتم تطعيم 50 مليون مواطن حتى نصل إلى مناعة القطيع فهذا هو الحل للخلاص من الوباء، وأعلنت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن التعاقد على 100 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا المستجد، موضحا أن علاقات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالصين والإمارات ساهمت في الحصول على اللقاحات.

وأشار إلى أن كل اللقاحات الصينية والروسية آمنة تماما، موضحا أنه يتم تطعيم ما بين 1000 إلى 1500 شخص يوميا بلقاح فيروس كورونا في مصر، موضحا أن المصابين بفيروس كورونا لا يحتاجون للحصول على لقاح كورونا، كاشفا عن أن التجارب الإكلينيكية والسريرية سيتم الانتهاء منها في فترة تصل إلى سنة، وسيتم بعدها الإعلان عن اللقاح المصري لفيروس كورونا، قائلا إنه يستخدم نفس الفيروس الميت المطبق في المصل الصيني لكوفيد -19.

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