بعد مناشدات.. حملة لإزالة التعديات وضبط "التكاتك" في حدائق الأهرام (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن محافظة الجيزة قامت بشن حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات وضبط التكاتك بحدائق الأهرام، في استجابة لما استعرضه البرنامج الأسبوع الماضي.





وتابع "موسى"، خلال تقدبم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم فتح الجراچات، ومواجهة المحال غير المرخصة، لافتا إلى أن هذا دور الإعلام تسليط الضوء على أي مشكلة لمواجهتها وهذه هي البداية وسوف يتم المتابعة حتى حل كل المشاكل.



