Advertisements

بعد مناشدات.. حملة لإزالة التعديات وضبط "التكاتك" في حدائق الأهرام (فيديو)

الأحد 21/مارس/2021 - 05:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى، إن محافظة الجيزة قامت بشن حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات وضبط التكاتك بحدائق الأهرام، في استجابة لما استعرضه البرنامج الأسبوع الماضي.

وتابع "موسى"، خلال تقدبم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم فتح الجراچات، ومواجهة المحال غير المرخصة، لافتا إلى أن هذا دور الإعلام تسليط الضوء على أي مشكلة لمواجهتها وهذه هي البداية وسوف يتم المتابعة حتى حل كل المشاكل.

وواصل الإعلامي أنه بعد حدائق الأهرام سيتم تسليط الضوء على أماكن أخرى، متابعا «كله من أجل الأهداف العامة وليس لهدف شخصي».

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حدائق الأهرام بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

منذ نصف ساعة

وسط مفاجأة كبرى.. هالاند يكشف عن فريقه المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 21 ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يوم

هل يجوز إخراج العقيقة لحما نيئا؟ الإفتاء تجيب

منذ ساعة و 12 دقيقة

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ يوم

البحوث الفلكية: لن نشهد ظواهر فلكية مقلقة خلال فصل الربيع (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

توهج نجم الأهلي يمنعه من الرحيل.. وشرط وحيد يغير الخطة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 8 ساعات

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

حملة مكبرة على "التكاتك" وإشغالات الطريق بالعجمي في الإسكندرية (صور)

جهاز مدينة 6 أكتوبر يشُن حملة لإزالة التعديات والإشغالات أمام المحال التجارية والكافيهات بالمدينة

"جهاز الشيخ زايد" يشن حملة لإزالة التعديات بالمولات التجارية

وزير الإسكان: حملات لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

جهاز مدينة حدائق أكتوبر يشن حملة لإزالة التعديات

أحمد موسي يطالب بتغطية الترع بعد تبطينها.. "هتتحول لحمامات سباحة في الصيف" (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

10:22 م

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

05:32 م

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

09:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار