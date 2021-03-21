مدير مستشفى أطفال المنصورة يكشف عن تطورات الحالة الصحية لـ"لوما" (فيديو)

كشف الدكتور أحمد الرفاعي، مدير مستشفى أطفال المنصورة، عن تطورات الحالية الصحية للطفلة لوما التي كانت مصابة بحالة نادرة وغريبة بالشلل وجلطة وميكروب وكانت في حالة طبية سيئة للغاية.





وقال "الرفاعي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "جاتلنا الطفلة في حالة نادرة وغريبة شوية وكانت عندها مشكلة في الأعصاب ولا تتحرك وكان عندها شلل في رجلها الاثنين".



