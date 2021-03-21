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مدير مستشفى أطفال المنصورة يكشف عن تطورات الحالة الصحية لـ"لوما" (فيديو)

الأحد 21/مارس/2021 - 05:16 ص
الطفلة لوما مع فريق الأطباء
الطفلة لوما مع فريق الأطباء
شيماء حسن
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كشف الدكتور أحمد الرفاعي، مدير مستشفى أطفال المنصورة، عن تطورات الحالية الصحية للطفلة لوما التي كانت مصابة بحالة نادرة وغريبة بالشلل وجلطة وميكروب وكانت في حالة طبية سيئة للغاية.

وقال "الرفاعي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "جاتلنا الطفلة في حالة نادرة وغريبة شوية وكانت عندها مشكلة في الأعصاب ولا تتحرك وكان عندها شلل في رجلها الاثنين".

وأضاف مدير مستشفى أطفال المنصورة: "كانت حالتها صعبة وعملنا رنين مغناطيسي، واكتشفنا خراج كبير على المخ وكان عندها جلطة في الشريان الموجود داخل المخ، وشكلنا فريقًا طبيًا كاملًا من جراحين المخ والأعصاب وشباب الأطباء وبذلوا مجهودًا كبيرًا لغاية ما ربنا كرمها وخرجت، وقدمنا لها خدمة طبية بجودة عالية حتى استقرت حالتها وخرجت من المستشفى بعد 37 يومًا من العلاج".

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