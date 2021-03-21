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عاجل.. تركيا تقصف مواقع في سوريا لأول مرة منذ 17 شهرا

الأحد 21/مارس/2021 - 12:50 ص
قوات تركية
قوات تركية
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أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن القوات الجوية التركية قصفت مناطق في سوريا، للمرة الأولى منذ 17 شهرا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه سُمع دوى انفجار عنيف في منطقة عين عيسى شمالي الرقة، نتيجة استهداف طائرة حربية تركية قرية صيدا على خط الاشتباك مابين “قسد” والفصائل الموالية لتركيا، دون معرفة حجم الأضرار.

وأشار المرصد إلى أن هذه الغارة تأتي لأول مرة منذ 17 شهرًا.

يأتي هذا، بينما لا تزال تدور اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها، على محور صيدا ومعلق شرقي عين عيسى.

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