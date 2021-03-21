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طارق حامد يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك
الأحد 21/مارس/2021 - 12:59 ص
الفجر الرياضي
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أكد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك طارق حامد، أنه لم يتلق أي عروض للرحيل عن فريقه خلال الفترة الحالية.
وقال طارق حامد في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم السبت، إنه "لا صحة لما تردد عن تلقيه عرضا من الشارقة الإماراتي لضمه عقب نهاية الموسم الجاري".
وأضاف:"تركيزي ينصب في مباريات فريقي فقط من أجل تحسين النتائج الأفريقية والاستمرار على قمة الدوري المصري وحصد اللقب".
ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري حالياً برصيد 33 نقطة، كما يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا برصيد نقطتين.
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