بعد استخدام صوته في فيديو كوميدي.. عمرو أديب: "من يوم الحادثة يادوب بقوم"

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو كوميدي متداول يستخدم صوته في التعليق على شخص يمارس الرياضة، قائلا: "بنبسط من خفة الدم المصري، الواحد أمه كانت دايما دعياله، وكانت راضية عنه".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه يستمتع بالفن المصري، مضيفا: "لما سمعته بصوتي عقدني"، منوها بأنهم استخدموا ما قاله على لياقة المطرب عمرو دياب.



