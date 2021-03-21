هل الأسبرين يحمي من كورونا؟.. عضو العليا للفيروسات يوضح (فيديو)

كشف الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بالتعليم العالي، تفاصيل الدراسة الأمريكية التي تشير إلى أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين تقلل خطر دخول الرعاية المركزة لمصابي كورونا.





وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هذه الدراسة أجريت على 412 شخص مصاب بكورونا، فوجدوا أن من يتناول منهم الأسبرين بشكل وقائي كان احتياجهم للرعاية المركزة أقل بنسبة 43%، واحتياجهم للتنفس الصناعي أقل بنسبة 47% من الأشخاص الذين لا يحصلوا على الأسبرين.



