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هل الأسبرين يحمي من كورونا؟.. عضو العليا للفيروسات يوضح (فيديو)

الأحد 21/مارس/2021 - 01:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بالتعليم العالي، تفاصيل الدراسة الأمريكية التي تشير إلى أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين تقلل خطر دخول الرعاية المركزة لمصابي كورونا.

وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هذه الدراسة أجريت على 412 شخص مصاب بكورونا، فوجدوا أن من يتناول منهم الأسبرين بشكل وقائي كان احتياجهم للرعاية المركزة أقل بنسبة 43%، واحتياجهم للتنفس الصناعي أقل بنسبة 47% من الأشخاص الذين لا يحصلوا على الأسبرين.

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات بالتعليم العالي، أن الأسبرين دواء يعمل على الصفائح الدموية في الجسم، وهو يختلف عن أدوية السيولة، حيث لا يحل الأسبرين محل أدوية السيولة، منوها بأن تناول الجرعة المنخفضة من الأسبرين يجب أن يكون لها أسباب، معلقا: "مفيش بحث فالدنيا قال أن الاسبرين يحمي من الكورونا.. ومينفعش ناخد للوقاية".

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كورونا فيروس كورونا الاسبرين

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