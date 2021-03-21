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تعرف على موعد عرض مسرحية "سيد درويش" ببورسعيد

الأحد 21/مارس/2021 - 01:22 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة لقاء سويدان، إنه سيتم عرض مسرحية "سيد درويش" في مدينة بورسعيد يوم 23 مارس الجاري على مسرح مدينة بورسعيد.

كما أشارت في تصريحات صحفية لها إلى إنه من المقرر أن يستمر العرض من 23 إلى 27 مارس.

يذكر أن مسرحية سيد درويش من إنتاج البيت الفني للمسرح وتسلط الضوء، على أهم المحطات الفنية لفنان الشعب سيد درويش، أحد رموز الفن في مصر والوطن العربي، من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد.

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الكلمات المفتاحية

مسرحية سيد درويش مسرحية لقاء سويدان

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