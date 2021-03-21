ميدو يضع اقتراحًا لحل أزمة نادي الزمالك









وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الإدارة ليست كرة قدم فقط، وأزمة الزمالك الحالية هي أزمة مالية، أي عدم القدرة على دفع رواتب اللاعبين".









وتابع، "أرى أن هناك بعض الألعاب يجب أن يتم إلغاؤها، مع عدم المبالغة في عقود بعض اللاعبين على حساب غيرهم".





واضاف، "دفع أموال من بعض الأشخاص للأهلي والزمالك هي فكرة خاطئة، الأهلي والزمالك أكبر من أي حد".

وضع الإعلامي أحمد حسام ميدو، اقتراحًا لحل أزمة نادي الزمالك الحالية التي يعاني منها الأبيض، من تأخير رواتب وعدم القدرة على تجديد عقود اللاعبين.