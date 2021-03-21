ليستر سيتي يفقد نجمي الفريق ضد مانشستر يونايتد

أعلن بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، أن مدافعه ريكاردو بيريرا سيغيب عن مباراة الفريق في دور الثمانية بكأس إنجلترا، في مواجهة مانشستر يونايتد غدا الأحد، بسبب معاناته من التواء خفيف في عضلات الفخذ الخلفية.