Advertisements

ليستر سيتي يفقد نجمي الفريق ضد مانشستر يونايتد

الأحد 21/مارس/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

أعلن بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، أن مدافعه ريكاردو بيريرا سيغيب عن مباراة الفريق في دور الثمانية بكأس إنجلترا، في مواجهة مانشستر يونايتد غدا الأحد، بسبب معاناته من التواء خفيف في عضلات الفخذ الخلفية.

وتعرض المدافع البرتغالي الدولي للإصابة خلال فوز فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز 5-صفر، على شيفيلد يونايتد مطلع الأسبوع الماضي.

ومن جهة أخرى سيكون لاعب الوسط دينيس برات جاهزا للعودة لتشكيلة الفريق، بعد غياب استمر شهرين بسيب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال رودجرز: "لن يتمكن (ريكاردو) من المشاركة في المباراة المقبلة. لكننا على ثقة بأنه سيعود للتشكيلة بعد العطلة الدولية".

وأضاف: "مجرد التواء خفيف ولحسن الحظ الأمر ليس خطيرا. دينيس سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الأحد".

وأكد رودجرز أن لاعب الوسط جيمس ماديسون الغائب بسبب إصابة في أعلى الفخذ، يقترب من العودة للفريق.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة من 29 مباراة، بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لبستر ستي الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

البحوث الفلكية: لن نشهد ظواهر فلكية مقلقة خلال فصل الربيع (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يضع 5 شروط من أجل البقاء مع برشلونة.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. تركيا تقصف مواقع في سوريا لأول مرة منذ 17 شهرا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 3 ساعات

توهج نجم الأهلي يمنعه من الرحيل.. وشرط وحيد يغير الخطة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| 644 حالة جديدة.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ ساعة و نصف

ليس صلاح.. الكشف عن قائد منتخب مصر في مواجهتي كينيا وجزر القمر

منذ أقل من ساعتين

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يوم

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

وسط مفاجأة كبرى.. هالاند يكشف عن فريقه المقبل

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. عمرو أديب عن مفاوضات سد النهضة: "بلد هتعطش وبلد هتغرق"

منذ ساعة الا ربع

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 8 ساعات

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

رودجرز: سويونجو جاهز لتعويض ماجواير

ليستر سيتي.. مفاجأة البريميرليج السعيدة

ليفربول ضد ليستر سيتي.. 3 أسلحة تدعم الثعالب قبل مواجهة الريدز

كل ما تريد معرفته عن لقاء نيوكاسل يونايتد ضد ليستر سيتي

ليستر سيتي يخطط لضم نجم ليفربول

التشكيل المتوقع وموعد مباراة ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

10:22 م

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

09:45 م

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

05:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار