علي الحجار يتألق على مسرح الزمالك بمناسبة بعيد الأم

أحيا المطرب علي الحجار، حفلا غنائيا احتفالا بعيد الأم على مسرح الزمالك.





وشهد الحفل تقديم الحجار أغنياتها الشهيرة: "رمى رمشه" و"اعذروني" و"الليل وآخره" وأغنية "لما الشتا يدق البيبان"، بجانب رائعة "على قد ما حبينا".





كما أهدى الحجار إلى روح والدته الراحلة اغنية "دعوتي في الفجر ياما" التي لاقت تفاعلًا من الجمهور.



