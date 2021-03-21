أحمد مجدي يحتفل بعيد الأم.. بهذه الطريقة





ونشر أحمد مجدى صورة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب في رسالة لها: "أدركت مؤخرا اللي كنت باسمعه طول عمري عن بركة الأم".





وتابع"وجود أمي في حياتي ودعمها ودعاها وإيمانها بيا طول الوقت أشياء لا مثيل لها ولا تقدر أو تُزَن بأي ميزان سوى بميزان المحبة اللا نهائية، كل عيد أم وانتي طيبة يا حبيبتي".





وكان أخر ظهور للفنان أحمد مجدى في شهر رمضان من خلال مسلسل "فرصة تانية"، معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.

احتفل الفنان أحمد مجدي، بوالدته في عيد الأم من خلال حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"