تعرف على تسعيرة ظهور محمد صلاح في البرامج التليفزيونية





وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه عندما كان لاعبًا، كان يخرج للحوارت التليفزيونية مجانًا.





وأشار إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إذا طلب منه أحد الظهور في لقاء معه سيطلب 300 ألف دولار، موضحًا أنه لو كان في عصر صلاح لكان سيفعل مثلهما فعل سلفًا.

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، والذي لعب لعدد من الفرق الأوروبية، بالإضافة إلى تجربة تدريبية بعد اعتزاله لكرة القدم منها تدريب القلعة البيضاء، عن تسعيرة ظهور محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في البرامج التليفزيونية.