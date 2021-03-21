تعرف على رسالة أوس أوس لوالدته وزوجته في عيد الأم





احتفل الفنان أوس أوس بوالدته وزوجته في عيد الأم من خلال حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"وعبر عن سعادته بوجود أمه وزوجته في حياته، من خلال صورتين، إحداهما لوالدته والثانية مع زوجته، وكتب: "كل سنة وانتم أغلى الأمهات فى حياتى، وربنا يخليكم ويحفظكم ليا، وأقدر أرد ربع اللى عملتوها وبتعملوه علشانى، وكل سنة وكل أم بخير يا رب".وعلى جانب آخر شارك أوس أوس بمسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة كل من: على ربيع، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامى، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجى، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبد الباقى.