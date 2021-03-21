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كافاني مرشح للعب في الدوري الأرجنتيني

الأحد 21/مارس/2021 - 02:04 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الأوروجوياني إدينسون كافاني نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي مرشح للإنضمام إلى أحد أندية الدوري الأرجنتيني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وأشارت صحيفة صن البريطانية إلى أن كافاني البالغ من العمر 34 عامًا انتقل إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر وبعقد لمدة موسم واحد.


وأكدت الصحيفة البريطانية أن بوكا جونيورز الأرجنتيني دخل في مفاوضات جادة مع الأوروجوياني إدينسون كافاني نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل ضمه في الصيف المقبل.


وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الأسطورة الأرجنتيني خوان رومان ريكيلمي نائب رئيس بوكا جونيورز يجري بنفسه مفاوضات من أجل التعاقد مع كافاني.


ولفتت الصحيفة البريطانية أن كافاني غير مستقر في إنجلترا على الرغم من اعتماد النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عليه بشكل كبير وهو ما جعله يفكر في العودة إلى أمريكا الجنوبية مع نهاية عقده في أولد ترافورد.

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