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وزير الثقافة تؤكد قدرة المرأة المصرية على النجاح في كل المجالات

الأحد 21/مارس/2021 - 02:33 ص
بوابة الفجر
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أهدت عازفة الفلوت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مشاركتها فى أمسية أوركسترا القاهرة السيمفونى التى تواكبت مع الاحتفالات بيوم المرأة المصرية وعيد الأم .. وقالت إن المراة المصرية شريك أصيل وفاعل في المجتمع ، مؤكدة أنها نجحت فى إثبات قدرتها على النجاح بمختلف المجالات، وأشارت إلى اعتزازها بسيدات الوطن اللاتى عرفن بالكفاح والعطاء المستمر منذ أقدم العصور ، معربة عن سعادتها بهذه المشاركة لما يمثله الفن من قيمة سامية ويعكس إيمان الوطن بدور  الإبداع فى تحقيق التنمية. 


أقيم الحفل على مسرح الأوبرا الكبير بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى، ومصاحبة فريق بغدادى بيج باند والعازفين محمد صالح ( بيانو ) ، شريف عليان ( دبل باص ) وحازم عبد القادر ( درامز ) وتضمن مختارات من أشهر أعمال موسيقى الجاز العالمية لكل من كلود بولينج ، انطونيو جوبيم ، جلين ميللر ، جوى جارلاند ، انتونى نيولى ليسلى بريكيوسى.

وخلال الحفل ظهرت مهارة ساحرة الفلوت الفنانة العالمية إيناس عبد الدايم، فى العزف على التها الأثيرة ورفيق مشوارها فى قصة كفاح فنى بدأت منذ زمن بعيد والتى لم تتاثر بانشغالها بإدارة الحياة الثقافية فى مصر لتحمل الجمهور فى رحلة إلى عالم الأحلام تنقلت خلالها برشاقة بين النغمات لترتقى بالمشاعر والوجدان، كما برزت قدرة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى فى قيادة الأوركسترا بتمكن واقتدار ووضوح الإشارات حيث نجح فى خلق حاله من التناغم بين عازفى الأوركسترا السيمفونى وفريق بغدادى بيج باند.  


حضر الحفل عدد من الوزراء والشخصيات العامة منهم الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، الدكتورة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، وعدد من نجوم الفن المصري منهم الفنان الكبير سمير صبري، والمطرب الكبير محمد منير، والإعلامية القديرة إيناس جوهر، وعدد من قيادات وزارة الثقافة هم الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ونائبه الفنان هشام عطوة ، الدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية، المخرج الفنان خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الفنان القدير ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح، المخرج محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما.


 

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