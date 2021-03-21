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بكلمات مؤثرة.. وائل جسار يهنئ والدته بعيد الأم

الأحد 21/مارس/2021 - 03:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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احتفل الفنان اللبناني وائل جسار، بوالدته في عيد الأم من خلال حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وعبر عن سعادته بوجود أمه في حياته، من خلال نشر صورة لوالدته ووالده وعلق قائلاً: "كل عام وانت بالف خير يا اعظم واحن ام في الدنيا الله يطول بعمرك والله يقدرني وخليكي دايما رافعة راسك فيي، ربيتيني على الأخلاق والمبادئ وحب الناس".


يذكر أن آخر أعمال وائل جسار أغنية "ولا في الأحلام" وهي من كلمات أحمد قطوط وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقي شريف منصور وميكس وماستر محمد جودة.

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وائل جسار عيد الام

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