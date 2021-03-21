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موعد مباراة أرسنال ضد وست هام فى الدوري الإنجليزي
الأحد 21/مارس/2021 - 02:41 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأحد نادي آرسنال نظيره وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب وست هام فى العاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويحتل نادي وست هام يونايتد المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يتواجد أرسنال فى المركز العاشر.
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