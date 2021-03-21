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عمرو الليثي يقدم باقة ورد لعائلة وحش الشاشة فريد شوقي.. ويهنئ والدته في عيد الأم

الأحد 21/مارس/2021 - 03:58 ص
بوابة الفجر
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قدم الإعلامي عمرو الليثي باقة ورد لاسرة وحش الشاشة الفنان فريد شوقي، خلال استضافتهم بمناسبة عيد الأم، كما وجه الليثي تهنئة لوالدته على الهواء بمناسبة عيد الأم.

وشدت المطربة نهى حافظ بمجموعة من اجمل اغانى عيد الام خلال استضافتها في سهرة خاصة ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة" منها ست الحبايب وسيد الحبايب يا ضنايا انت و امى ثم امى.

يذكر أن عمرو الليثى، استضاف عائلة الفنان فريد شوقى زوجته السيدة سهير ترك وابنته الفنانة رانيا فريد شوقى و المخرجه عبير فريد شوقى . 

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