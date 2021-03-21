يحل اليوم الأحد عيد الأم، والذي يحتفل به عشرات الملايين من المتابعين، ويعتبر موسما مهما لتقديم الهدايا إلى الأمهات، تقديرا لدورهن في الحياة.





ويقع الكثيرون في الحيرة في مسألة اختيار الهدايا، ونقدم لكم في السطور التالية 10 أفكار للاحتفال بعيد الأم، وتقديم هدايا مناسبة، وهي كالتالي:





1- الرسائل والمعايدات والاتصالات الهاتفية.

2- حقيبة يد.

3- ملابس، مثل بلوزة أو عباءة.

4- خاتم يد فضي.

5- قلادة مميزة.

6- هاتف ذكي.

7- منتجات العناية بالشعر والبشرة.

8- مجّ (كوب) مميز بصورة شخصية للأم.

9- صور شخصية وعائلية تذكارية مجمعة في ألبوم.