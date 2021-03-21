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مخرج "معركة التحرير" يدعو وزيرة الثقافة لحضور المسرحية

الأحد 21/مارس/2021 - 02:56 ص
بوابة الفجر
حسين أنسي
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عرضت فرقة "ياسمينا لذوي الاحتياجات الخاصة" التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، مديرية ثقافة الجيزة، أمس السبت، مسرحية "معركة التحرير" على مسرح متروبول "القومي للطفل" بمنطقة وسط البلد، وسط حضور جماهيري كبير مع اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 

 

وقال محمود عطية مؤلف ومخرج العرض في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن المسرحية مأخوذة من كفاح شعب طيبة ضد الهكسوس، مؤكدا أن معركة تحرير مصر لن تنتهي بعد، حيث أن المصرين اعتادو علي دفع ثمن الحرية منذ حربهم ضد الهكسوس التي قادها أحمس واستطاع أن يمحوهم من التاريخ، ومنذ سقوط أول الشهداء "سكنن رع"، ثم شهداء حرب ٦٧ و ٧٣ وحتي الآن وحرب مصر ضد الإرهاب وتجار الدين بسيناء والتي تعد آخر فصل من فصول معركة التحرير.

 

وأشاد "عطية " بأداء ممثلي المسرحية، مشيراً إلى أنه اعتبر المسرحية مشروعه الخاص حتى يصل بهم إلى أداء نموذجي وبالفعل أبهروه بالأداء الرائع الذي وصل إلى الاحترافية وتحدي الإعاقة، موضحاً أن المشاركين لديهم إعاقة مختلفة ذهنية وحركية وصم وبكم.

 

وأهدي " عطية " العرض لشهداء مصر الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، و لجنود مصر البواسل دعما لحربهم ضد الإرهاب، كما دعي الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لحضور المسرحية، مطالبها بدعم هذه الفئة من الفنانين ودعم العرض الذي يحث على حب مصر والتضحية من أجلها.

 

مسرحية "معركة التحرير" بطولة فرقة "ياسمينا لذوي الاحتياجات الخاصة"، من تأليف وإخراج محمود عطية، موسيقي وألحان أحمد يوسف، أشعار محمد الشاعر، استعراضات محمد عبده، ديكور علاء الحلوجي، ويستمر عرض المسرحية حتى يوم ٢٥ مارس الجاري.

 

مخرج "معركة التحرير" يدعو وزيرة الثقافة لحضور المسرحية
مخرج "معركة التحرير" يدعو وزيرة الثقافة لحضور المسرحية
مخرج "معركة التحرير" يدعو وزيرة الثقافة لحضور المسرحية
مخرج "معركة التحرير" يدعو وزيرة الثقافة لحضور المسرحية
مخرج "معركة التحرير" يدعو وزيرة الثقافة لحضور المسرحية
مخرج "معركة التحرير" يدعو وزيرة الثقافة لحضور المسرحية
مخرج "معركة التحرير" يدعو وزيرة الثقافة لحضور المسرحية
مخرج "معركة التحرير" يدعو وزيرة الثقافة لحضور المسرحية

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معركة التحرير مسرح الطفل فيروس كورونا فرقة ياسمينا ذوي الاحتياجات الخاصة

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