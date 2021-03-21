تشكيل تشيلسي المتوقع ضد شيفيلد يونايتد فى كأس انجلترا

يلتقي اليوم الأحد نادي تشيلسي نظيره شيفيلد يونايتد ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

يلتقي اليوم الأحد نادي تشيلسي نظيره شيفيلد يونايتد ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.