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تشكيل تشيلسي المتوقع ضد شيفيلد يونايتد فى كأس انجلترا

الأحد 21/مارس/2021 - 02:56 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الأحد نادي تشيلسي نظيره شيفيلد يونايتد ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: كيبا.
خط الدفاع: زوما، ازبيلكويتا، كريستنسين، جيمس.
خط الوسط: كانتي، جورجينهو، ماونت.
خط الهجوم: كاي هافيرتز، جيرو، تيمو فيرنر.

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