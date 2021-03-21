مليش غير حضن أمي.. أيتن عامر تهنئ والدتها بمناسبة عيد الأم

هنأت الفنانة أيتن عامر والدتها بـمناسبة عيد الأم وذلك خلال حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت آيتن عامر مجموعة من الصور لوالدتها، وعلقت على الصور قائلة " انا مهما اروح و اجي ماليش غير حضن أمي

‏من بعدها مفيش امان و مفيش حنية".





وتابعت"‏المخلصة الوفية الحاجة الحلوة اللي فيا، ‏هي البركة اللى عندي وماليش بركة إلا هي,

‏الطيبه الأميرة أمي الست الأصيلة، ‏حياتي وذكرياتي في تقاطيعها الجميلة، كل سنة وانتى طيبة يا أمى".



يذكر أن آيتن عامر تشارك في بطولة مسلسل "فى يوم وليلة" يتضمن كوكبة ونخبه من النجوم إلا وهم النجم أحمد رزق، داليا مصطفى، آيتن عامر، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران وآخرين بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.