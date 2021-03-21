Advertisements

مليش غير حضن أمي.. أيتن عامر تهنئ والدتها بمناسبة عيد الأم

الأحد 21/مارس/2021 - 04:46 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
هنأت الفنانة أيتن عامر والدتها بـمناسبة عيد الأم وذلك خلال حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت آيتن عامر مجموعة من الصور لوالدتها، وعلقت على الصور قائلة " انا مهما اروح و اجي ماليش غير حضن أمي
‏من بعدها مفيش امان و مفيش حنية".


وتابعت"‏المخلصة الوفية الحاجة الحلوة اللي فيا، ‏هي البركة اللى عندي وماليش بركة إلا هي,
‏الطيبه الأميرة أمي الست الأصيلة، ‏حياتي وذكرياتي في تقاطيعها الجميلة، كل سنة وانتى طيبة يا أمى".

يذكر أن آيتن عامر تشارك في بطولة مسلسل "فى يوم وليلة" يتضمن كوكبة ونخبه من النجوم إلا وهم النجم أحمد رزق، داليا مصطفى، آيتن عامر، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران وآخرين بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

ميسي يضع 5 شروط من أجل البقاء مع برشلونة.. تعرف عليها

منذ حوالي 11 ساعة

توهج نجم الأهلي يمنعه من الرحيل.. وشرط وحيد يغير الخطة

منذ حوالي 8 ساعات

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

البحوث الفلكية: لن نشهد ظواهر فلكية مقلقة خلال فصل الربيع (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

هالاند يكشف وجهته المقبلة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

وسط مفاجأة كبرى.. هالاند يكشف عن فريقه المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يوم

عاجل| 644 حالة جديدة.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

10:22 م

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

09:45 م

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

05:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار