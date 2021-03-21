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موعد مباراة تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد فى كأس انجلترا
الأحد 21/مارس/2021 - 03:23 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأحد نادي تشيلسي نظيره شيفيلد يونايتد ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكه المكرمة.
وتلعب المباراة بين الفريقين على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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