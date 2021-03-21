موعد مباراة تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد فى كأس انجلترا

يواجه اليوم الأحد نادي تشيلسي نظيره شيفيلد يونايتد ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكه المكرمة.