Advertisements

أحمد السعدني يهنئ والدته بعيد الأم.. فماذا قال؟

الأحد 21/مارس/2021 - 05:32 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
هنأ الفنان أحمد السعدنى والدته بـ مناسبة عيد الأم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر السعدني صورة تجمعه بوالدته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".


وعلق على الصورة قائلا: " كل سنه وانتي ست الناس واهم الناس واحلى الناس وكل الناس ربنا يخليكي ليا".

يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مناسبة عيد الأم السعدني

أخبار تهمك

ميسي يضع 5 شروط من أجل البقاء مع برشلونة.. تعرف عليها

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| 644 حالة جديدة.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 21 ساعة

توهج نجم الأهلي يمنعه من الرحيل.. وشرط وحيد يغير الخطة

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يوم

هالاند يكشف وجهته المقبلة

منذ ساعة و نصف

وسط مفاجأة كبرى.. هالاند يكشف عن فريقه المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي

منذ ساعتين

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

البحوث الفلكية: لن نشهد ظواهر فلكية مقلقة خلال فصل الربيع (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

رجاء الجداوى لـ بوسى شلبي: "ربنا يسعد قلبك زي ما بتسعدي كل اللي حواليكي"

بمناسبة عيد ملادهما.. أحمد السعدني يهنئ أحمد حلمي ومنى ذكي

أحمد السعدني يعايد والدته بعيد ميلادها

بهذه الكلمات.. رجاء الجداوي تتذكر زوجها الراحل حسن مختار

بكلمات مليئة بالحب.. رجاء الجداوي تتذكر زوجها الراحل حسن مختار

شاهد... البوسترات الدعائية لمسلسل "خيانة عهد"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

10:22 م

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

09:45 م

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

05:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار