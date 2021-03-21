أحمد السعدني يهنئ والدته بعيد الأم.. فماذا قال؟

هنأ الفنان أحمد السعدنى والدته بـ مناسبة عيد الأم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر السعدني صورة تجمعه بوالدته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".





وعلق على الصورة قائلا: " كل سنه وانتي ست الناس واهم الناس واحلى الناس وكل الناس ربنا يخليكي ليا".



يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.