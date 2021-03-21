رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي





و وقع جلال على عقود تدريب النادي الإسماعيلي لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد حال إتفاق الطرفين في نهاية الموسم، و تم ذلك في حضور تامر النحاس وكيل أعمال ايهاب جلال.





و أستمرت الجلسة قرابة الـ 6ساعات في أحد فنادق القاهرة، و تم الاتفاق في نهاية الأمر على دفع الشرط الجزائي في عقد إيهاب جلال مع نادي مصر المقاصة و توقيع العقود مباشرةً.





و من المقرر أن يبدأ إيهاب جلال نجم الدراويش السابق رحلته مع الإسماعيلى للمرة الأولي في مسيرته التدريبية، اعتبارًا من غد الأحد استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة عشر من الدوري العام المقرر إقامتها يوم 3 إبريل.





ويعد إيهاب جلال أحد أبرز مدربى الدورى المصرى بعد نجاحاته المشهود لها مع أكثر من فريق على رأسهم مصر المقاصة وحصد وصافة مسابقة الدورى نسخة 2017 بجانب فرق الزمالك وإنبي والمصري البورسعيدى كما كانت له تجربة سابقة فى قيادة فريق أهلى طرابلس الليبى.

أتم منذ دقائق قليلة مجلس إدارة النادي الإسماعيلى التعاقد بشكل رسمي مع إيهاب جلال لتولي تدريب الفريق خلفاً للبوسني دراجان يوڤيتش ، بعد جلسة مطولة جمعت إيهاب جلال مع النائب أحمد عثمان و محمد الكلية عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلى في حضور اللجنة الفنية للدراويش المكونة من علي أبو جريشة و عماد سليمان و المهندس مدحت الورداني.