لجنة الزمالك: احنا مش لجنة "عار"

قال ابراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك أنه تعرض لهجوم كبير من قبل لجان إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

قال ابراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك أنه تعرض لهجوم كبير من قبل لجان إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.