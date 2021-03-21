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لجنة الزمالك: احنا مش لجنة "عار"
الأحد 21/مارس/2021 - 03:59 ص
أحمد عصام
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قال ابراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك أنه تعرض لهجوم كبير من قبل لجان إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وقال عبد الله لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشىة صدى البلد: "لسنا لجنة العار في الزمالك، لا نتعرض للهجوم من قبل جمهور الابيض، ولكن من لجان الكترونية!
وأردف: تعرضت لهجوم شرس من حسابات مزيفة على موقع فيسبوك، وتقدمنا ببلاغات للنائب العام ضد أشخاص معينة لإهانة اللجنة المديرة للزمالك.
واتم" لم أفكر في الاستقالة رغم الهجوم الكبير الذي تعرضت له"
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