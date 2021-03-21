حار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس عيد الأم 2021

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا عبر صفحتها على "فيسبوك" يستعرض تفاصيل طقس الأحد الموافق 21 مارس 2021، وجاءت كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس حار على السواحل الشمالية، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، والرياح نشطة على شمال الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء.

- طقس معتدل على جنوب البلاد.





الظواهر الجوية:

- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة (20% تقريبا).

-أتربة عالقة على القاهرة والوجه البحري ومدن القناة.