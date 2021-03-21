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حار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس عيد الأم 2021
الأحد 21/مارس/2021 - 03:49 ص
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا عبر صفحتها على "فيسبوك" يستعرض تفاصيل طقس الأحد الموافق 21 مارس 2021، وجاءت كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس حار على السواحل الشمالية، والرياح نشطة على السواحل الغربية.
- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، والرياح نشطة على شمال الصعيد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء.
- طقس معتدل على جنوب البلاد.
الظواهر الجوية:
- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة (20% تقريبا).
-أتربة عالقة على القاهرة والوجه البحري ومدن القناة.
-نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.
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