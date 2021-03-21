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هالاند يكشف وجهته المقبلة
الأحد 21/مارس/2021 - 04:07 ص
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الحديث مازال مستمراً عن مستقبل النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني الذي يحظى بإهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن بروسيا دورتموند تواصل مع ريال مدريد الإسباني وأبلغه أن هالاند يرغب في الإنضمام إليهم في الموسم المقبل.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مينو رايولا وكيل أعمال هالاند يعمل على جلب موكله إلى ريال مدريد كما أن الملكي على إستعداد لإدراج بعض من نجومه في الصفقة.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي بروسيا دورتموند حددوا مبلغ 250 مليون يورو من أجل التخلي عن النجم النرويجي البالغ من العمر 20 عامًا.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بعض التقارير الصحفية كشفت أن بروسيا دورتموند يرغب في الحصول على 150 مليون يورو مقابل الاستغناء عن هالاند.
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