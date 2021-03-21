الزمالك: المجلس السابق لديه نجاحات واخفاقات مثلنا

وقال عبد الله لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشىة صدى البلد: "أعتذر للاعبي الزمالك بالألعاب الأخرى بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم وسوف نحاول تعويضهم، نسعى للوصول الى استقرار مالي داخل النادي.

وقال عبد الله لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشىة صدى البلد: "أعتذر للاعبي الزمالك بالألعاب الأخرى بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم وسوف نحاول تعويضهم، نسعى للوصول الى استقرار مالي داخل النادي.