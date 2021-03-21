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الزمالك: المجلس السابق لديه نجاحات واخفاقات مثلنا
الأحد 21/مارس/2021 - 04:41 ص
أحمد عصام
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يسعى مسؤولو الزمالك لتحسين الوضع المالي للفريق، كما صرح ابراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالابيض.
وقال عبد الله لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشىة صدى البلد: "أعتذر للاعبي الزمالك بالألعاب الأخرى بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم وسوف نحاول تعويضهم، نسعى للوصول الى استقرار مالي داخل النادي.
واردف: مجلس مرتضى حقق بعض النجاحات ولكن أخفقوا في جزء أكبر، نحن ايضا حققنا نجاحات ولنا أخطاء.
واتم: نعمل لأكثر من 12 ساعة في اليوم لإسعاد جماهير الزمالك، أشكرهم كما أشكر وزير الشباب والرياضة، لديه تحديات كبيرة و يتعرض لهجوم شديد من جماهير الأبيض بعد قرار تجميد المجس السابق ولكنه قراره كان قانونيا.
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