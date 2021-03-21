ست الحبايب.. تعرف على أفضل أغاني الاحتفال بمناسبة عيد الأم "فيديو"

تحل اليوم الأحد، مناسبة عيد الأم والتي تعد واحدة من المناسبات الجميلة التي ينتظرها الملايين في كل عام، ولاسيما في الـ21 من مارس، حيث نحتفي بالأمهات.

عيد الأم

ويعتبر يوم عيد الأم هو مناسبة لرد الجميل للأمهات على ما بذلنه من أجل تربية الأبناء وبناء المجتمع، ويذلوا الغالي والنفيث في سبيل أبنائهن.

مناسبة عيد الأم

ويمثل عيد الم ذكرى طيبة يبوح فيها الأبناء لأمهاتم بمدى حبهم لهن، رغم أنه لا يوفي بحقهن، وبما قدمنه تجاه أبنائهن، فالأم مدرسة عطاء ومعين لا ينضب.

أغاني عيد الأم

وتوجد العديد من الأغاني المرتبطة بمناسبة عيد الأم والتي تحرك مشاعر الملايين فور سماعها، وهي ترتبط بهذه المناسبة العطرة، والتي نسردها في السطور التالية:

صباح الخير يا مولاتي..





وعندما نتحدث عن عيد الأم لا ينبغي أن ننسى صوت "السندريلا" والتي لم تنجب أطفال، وهي تغني أغنيتها الخالدة "صباح الخير يا مولاتي".





وتعد أغنية السندريلا رغم تمتعها بحس المرح المعتاد عن سعاد حسني، إلا أنها تحمل طابع حزين ومشاعر فياضة، وحققت الأغنية نجاحا كبيراً ولا تمر مناسبة عيد الأم دونها.





وتعاونت النجمة سعاد حسني مع العملاق صلاح جاهين ليخرجا لنا رائعتهما "صباح الخير يا مولاتي" وتكون أحد الأركان الرئيسية عند الاحتفال بعيد الحب.



