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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

الأحد 21/مارس/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حقق نادي ريال مدريد فوزًا مهمًا على نظيره سيلتا فيجو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل أهداف ريال مدريد النجم الفرنسي كريم بنزيما (هدفين)، في الدقائق 20 و 30 على الترتيب، في حين سجل ماركو أسينسيو الهدف الثالث في الدقيقة 94 من نهاية المباراة بينما سجل سانتي مينا هدف سيلتا فيجو الوحيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد عند النقطة 60، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 34، في المركز الحادي عشر.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره إيبار، يوم السبت الرابع من شهر أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

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