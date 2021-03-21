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موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

الأحد 21/مارس/2021 - 05:06 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره آرسنال يوم الرابع من شهر أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول أمام نظيره آرسنال، على أرضية ملعب أنفيلد رود، معقل الريدز.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد آرسنال في المركز العاشر برصيد 41 نقطة.
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ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

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