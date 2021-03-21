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محمود نبيل يتحدث عن انضمامه للمنتخب الاولمبي

الأحد 21/مارس/2021 - 05:09 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد محمود نبيل " بلبل " أنه سعيد بالإنضمام للمنتخب الاولمبي لاول مرة له خلال مشواره الكروي.


وقال بلبل في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد أنه شرف لاي لاعب تمثيل المنتخب الاولمبي والمشاركة في الاولمبياد وتمثيل قوي لمصر وبلده في محفل كبير.

وأضاف أنه يشكر هيثم شعبان المدير الفني للفريق لانه راهن على قدراته واستمراره مع الفريق من الدرجة الثانية مؤكدا أنه حافظ على ثقته ونجح في الرهان.

وأتم أن شوقي غريب لم يتواصل معه ولكنه تلقى الفاكس من خلال النادي.

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