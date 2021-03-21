فادي فريد: المنافسة في المنتخب الأولمبي صعبة





وقال فادي في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إلى أنه لن يكون ضيف شرف في المنتخب وكامل تركيزه على هذه النقطة.





وأضاف أنه يتمنى المشاركة في الاولمبياد والمنافسة لن تكون سهلة نظرا لوجود اكثر من لاعب مميز.

وأتم أن الأهلي لم يتحدث معه نهائيا للعودة من فريق.

أكد فادي فريد لاعب البنك الأهلي أنه سعيد بالانضمام للمنتخب الاولمبي تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق.