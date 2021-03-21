ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة أمام نظيره ريال سوسيداد، والمقرر لها الأحد في تمام العاشرة مساءً، على ملعب أنويتا في إطار الإسبوع الثامن والعشرين من الدوري.