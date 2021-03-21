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ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

الأحد 21/مارس/2021 - 05:14 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة أمام نظيره ريال سوسيداد، والمقرر لها الأحد في تمام العاشرة مساءً، على ملعب أنويتا في إطار الإسبوع الثامن والعشرين من الدوري.

وصعد ريال مدريد إلى المركز الثاني مؤقتا بعد تغلبه على سيلتا فيغو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي شهدت تألق المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بتسجيله هدفين خلال اللقاء.

وتعادل أشبيلية مع مستضيفه بلد الوليد بهدف لكل منهما ليحافظ على المركز الرابع في ترتيب الدوري.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:
1 – أتلتيكو مدريد – 63 نقطة
2- ريال مدريد 60 نقطة
3– برشلونة – 59 نقطة
4 – إشبيلية – 55 نقطة
5 – ريال سوسيداد – 45 نقطة
6 – ريال بيتيس – 45 نقطة
7 – فياريال – 40 نقطة
8- غرناطة – 36 نقطة
9 – أتلتيك بيلباو – 35 نقطة
10- ليفانتي – 35 نقطة
11– سيلتا فيجو – 34 نقطة
12 – فالنسيا – 30 نقطة
13 – أوساسونا – 30 نقطة
14 – قادش – 29 نقطة
15 – خيتافي – 28 نقطة
16- بلد الوليد – 27 نقطة
17- إلتشي – 24 نقطة
18- إيبار – 23 نقطة
19- ديبورتيفو ألافيس – 23 نقطة
20 – هويسكا – 21 نقطة

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